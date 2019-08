Schouderklopjes en staande ovatie voor veteranen in Terneuzen: 'Ben ontroerd'

Koning Willem-Alexander gaf vanmiddag het startsein voor de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland. De festiviteiten gaan door tot aan de 75-jarige herdenking van de oprichting van de Verenigde Naties in het najaar van 2020.

'Vrijheid is iets om te koesteren'

Minister-president Mark Rutte vroeg zich wel af of 'we wel voldoende beseffen wat vrijheid is'. "Wij zijn al 75 jaar vrij om ons land en ons leven in te richten zoals we willen. De gruwelen van de oorlog zijn voor ons abstracte begrippen geworden. Dat is iets om te koesteren, te beschermen en door te geven", zei de premier.