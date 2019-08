Koning voor het eerst tijdens officiële werkdag met 'vakantiebaard'

Zonder baard geen koning. In 2013 was dat al de leus van een Facebook-actie die duizenden likes kreeg. De actievoerders hoopten dat Willem-Alexander het koningschap met volwaardige baard zou aanvaarden. Ze zouden daar zelfs een officieel verzoek bij de Rijksvoorlichtingsdienst voor hebben gedaan.

Een echte vakantiebaard

En nu, zeven jaar later, lijkt de koning daar gehoor aan te geven. "We hebben hem inderdaad nooit eerder 'officieel' met baard gezien", vertelt koningshuisdeskundige Rick Evers. "Wel op foto’s die onder de mediacode vallen: op vakantie in Griekenland of Italië, winkelend in New York..." Die foto's worden normaal niet in de media getoond.