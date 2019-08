Oranje verplettert Estland in EK-kwalificatie met monsterscore

Ook Jill Roord deed een duit in het zakje, net als Dominique Bloodworth. In de slotfase van de wedstrijd zorgde Ellen Jansen met een kopbal voor de kers op de taart: 7-0.

Nummer 99

Het was het eerste kwalificatieduel voor de Oranje Leeuwinnen. Bijna acht weken na de verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten nam de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman het op tegen de nummer 99 van de wereldranglijst.

De voetbalsters willen over twee jaar in Engeland hun Europese titel prolongeren. De ploeg van Wiegman zegevierde in 2017 op het EK in eigen land.