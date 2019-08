Politicus Sharon Dijksma (48) vijf maanden zwanger van dochter

"We krijgen er een meisje bij!", schrijft Dijksma onder een foto van twee kleine, roze babyschoentjes. Inmiddels is de PvdA-politicus al ruim vijf maanden in verwachting.

'Bijzonder en onverwacht cadeau'

"Een bijzonder en onverwacht cadeau waar we heel blij mee zijn!" Dijksma heeft samen met haar man Thomas al twee kinderen.