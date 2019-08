'Jongeren doen er steeds langer over om zelfstandig te worden'

Daarnaast is onder jongeren sprake van een tweedeling. "Jongeren met voldoende hulp vanuit een breed netwerk profiteren veel meer van alle kansen ten opzichte van jongeren die niet over zo’n netwerk beschikken", zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

'Jong talent blijft onbenut'

"Die onzichtbare muur tussen deze twee groepen wordt steeds hoger en is niet goed voor onze economie, want jong talent blijft zo onbenut en het verscherpt de tweedeling in de samenleving."