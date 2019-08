Ouders van doodgestoken Megan (15) schrijven brief: 'Hopen op maximale straf'

Megan werd op klaarlichte dag doodgestoken door een 16-jarige jongen, een klasgenoot, zo bleek later. Hij werd kort na de steekpartij opgepakt. In de brief, die onder meer Omroep Brabant in handen heeft, schrijven de ouders over hun intense verdriet toen ze hoorden over de 'verschrikkelijke en bizarre manier' hoe hun dochter uit het leven was gerukt.

'En dan ook nog vermoord door een bekende'

"Zo’n gebeurtenis is voor geen enkele ouder te bevatten. Op het moment dat je het hoort, stort je wereld in", schrijven ze. "Totaal onverwachts en zonder mogelijkheid tot afscheid nemen. En dan ook nog vermoord door een bekende. Zoveel verdriet, boosheid, emotie en ongeloof kun je als mens eigenlijk niet verdragen."