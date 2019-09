Broers die onterecht in cel zaten na tramaanslag naar rechter: 'Spullen kwijt, nooit excuses, niks'

Het OM liet na hun vrijlating via een alinea in twee persberichten weten dat de mannen 'op geen enkele wijze betrokken waren bij de aanslag'. Maar de broers hadden naast die ene zin ook wel een bezoekje van de wijkagent verwacht om nog even na te praten over wat er nou allemaal was gebeurd, want de aanhouding had 'een enorme impact' op ze.

Ze dachten nog wel een brief te krijgen waarin het OM hun excuses maakte. Of misschien zou er nog een gesprek over een schadevergoeding komen voor het feit dat hun voordeur was ingetrapt, hun huis overhoop werd gehaald en tientallen mensen in de wijk nog altijd denken dat ze terroristen zijn.

Geen gehoor

Maar het bleef tot op de dag van vandaag stil, zeggen ze. Ook nadat hun advocaat Anis Boumanjal op 25 april en 23 juli een officiële brief had gestuurd, had gebelde en gemaild naar de officier van justitie met het verzoek om samen om de tafel te gaan.