Tilly (92) zeilde voor haar dood met zoon de wereld rond: 'Breng me naar Fiji, zei ze'

Eenzaam

Wel zorgde hij altijd dat hij goed contact bleef houden met zijn moeder. "Nadat mijn broer, die geboren is met het syndroom van Down, was overleden, belde ik haar iedere twaalf uur. Ik merkte dat ze eenzaam was en maakte me daar wel zorgen over, maar tot mijn verbazing kwam ze na een tijdje zelf met een voorstel. Breng me naar Fiji, zei ze."

Achteraf is hij blij dat ze het avontuur zijn aangegaan, maar toen hij hoorde dat zijn hoogbejaarde moeder met hem de wereld rond wilde zeilen, moest hij wel even slikken. "Het zou niet makkelijk worden. Haar conditie was op dat moment niet goed, ze kon amper langere stukken lopen."

Lift om aan boord te komen

Maar Tilly was vastbesloten. "Ze had met vrienden uitgezocht wat voor boot ze wilde, het moest een catamaran worden. Toen ik zei dat die veel te duur was, besloot ze haar huis te verkopen. Uiteindelijk hebben we een catamaran gevonden die we helemaal hebben aangepast met een extra bad, speciale handgrepen waarmee ze zich in evenwicht kon houden en een lift zodat ze makkelijk aan boord zou kunnen komen."