Baas uitzendingen Eurovisiesongfestival: 'Meer felicitaties dan bij mijn huwelijk'

Bakker hoopte sinds de winst van Duncan Laurence dat hij zou worden gevraagd. Als klein jongetje keek hij al vol bewondering naar de show. "Het fascineerde me dat heel Nederland en zelfs heel Europa keek en ook dat je als land kon winnen vond ik heel bijzonder. Ik zou mezelf geen diehardfan noemen, ik weet niet wie welk jaar won en wie er toen op de elfde plek eindigde, maar ik ben zeker wel een liefhebber."

Op het lijstje

"Ik wilde deze opdracht dan ook heel graag. Maar er zijn meer mensen in Nederland die dit goed zouden kunnen. Gelukkig sta ik wel op dat lijstje. Vrij snel kwam het telefoontje of ik wilde gaan praten en dan moet je kijken of je het met elkaar eens kan worden over de invulling. En dan is er nog een andere uitdaging: of je je agenda maandenlang kan leegmaken. Dat lukte."

Grote beslissingen zoals waar het songfestival wordt gehouden en wie er gaan presenteren, worden door de organisatoren AVRO-TROS, NOS en NPO genomen. Op de vraag waar het festival gaat plaatsvinden, antwoordt hij dat hij het écht niet weet. "Ik hoor dat morgenochtend pas, vlak voordat jullie het horen."

Voorkeur voor locatie

Bakker heeft wel zijn voorkeur mogen geven, maar wat die is wil hij niet zeggen. "Ik heb een aantal shows in Ahoy gedaan, dus dat is bekend terrein voor mij en daar weet ik precies hoe ik het kan inrichten. Het MECC in Maastricht is nieuw, maar daar kan ik ook een prima show neerzetten."