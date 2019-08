Afghaanse tolk na 'lange nachtmerrie' eindelijk met gezin geland op Schiphol

Sohel werkte van 2006 tot 2010 voor de Nederlandse militaire missie in Afghanistan. Daarna waren de bedreigingen zo ernstig dat hij meer dan een jaar met zijn gezin op een onderduikadres in Oost-Afghanistan verbleef. Hij klopte aan bij de Nederlandse ambassade in Kabul. Daar werd hij niet binnengelaten en werd hem medegedeeld dat de missie in Uruzgan voorbij was en hij al betaald had gekregen voor zijn werk.