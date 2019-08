Slowaak belandt in Rotterdam in plaats van bij moeder in Rotherham

De politie in Rotterdam kreeg gisteren bezoek van een gedesoriënteerde Slowaak. De man, wiens 'articulatie en topografische kennis niet heel goed' waren, wilde naar zijn moeder in het Engelse Rotherham, maar had per ongeluk een kaartje naar Rotterdam gekocht.

De man sprak geen Nederlands of Engels en had geen geld of andere middelen bij zich, schrijft de politie op Twitter. Hij heeft voor de nacht noodopvang gekregen. Alsnog naar moeder Vandaag wordt hij in contact gebracht met een stichting voor Midden- en Oost-Europese migranten, die hem hopelijk kan helpen om alsnog bij zijn moeder in Rotherham op bezoek te gaan.