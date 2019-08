Meer mensen op vakantie met de trein, maar gaan we ook minder vliegen?

De groei is er vooral op bestemmingen tot 700 kilometer. Het is de derde recordzomer op rij voor NS International. In de zomer van 2017 was er een groei van 6,4 procent en in 2018 met 13 procent. "Die stijging heeft twee redenen", verklaart directeur Heike Luiten.

Disneyland Parijs

"Ten eerste is het aanbod van internationale verbindingen verder uitgebreid." Zo heeft de Thalys een nieuwe verbinding die stopt voor de poorten van Disneyland Parijs, is de reistijd naar Brussel verkort en is de Eurostar naar Londen vanuit Amsterdam en Rotterdam gaan rijden.

Ook zijn mensen volgens Luiten bewuster gaan reizen. "Er is steeds meer aandacht voor de impact van reizen op natuur en milieu."

Uit het vliegtuig?

Ook Hielke Buisman van de Treinreiswinkel, de grootste concurrent van NS, ziet een groei. "Sinds het publieke klimaatdebat op gang is gekomen merken we een toename in de ticketverkoop." Volgens Eke Eijgelaar, onderzoeker van duurzaam toerisme, speelt het klimaatbewustzijn inderdaad mee. "Maar", zegt hij ook, "daar heb ik geen hard bewijs voor, en het gaat bij de luchtvaart om veel grotere aantallen."