Geen grip op Amsterdamse onderwereld: dit zijn de problemen

4. Handgranaten als dreigement

In de strijd om de macht van de onderwereld, werden voorheen vaak coffeeshophouders beschoten. Dat gebeurde in 2016 in een korte periode tien keer in Amsterdam. Tegenwoordig worden handgranaten ingezet als dreigement tegen coffeeshops en shishalounges, staat in het rapport.

In 2017 zijn zes handgranaten aangetroffen in Amsterdam, in 2018 is dat aantal gestegen naar 18 granaten. Dit jaar zijn dat er vijf.