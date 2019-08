Milieuclubs lopen zich warm: bezwaar tegen verbouwing circuit Zandvoort

Herriedagen

Rust bij de Kust heeft de ontheffing nog niet kunnen bestuderen, maar zegt zeker bezwaar te zullen maken als daar aanleiding voor is. Eerder liet Rust bij de Kust al weten niet per se tegen de komst van de Formule 1 te zijn.

In ruil daarvoor moeten er dan wel afspraken worden gemaakt over een beperking van het aantal zogenoemde 'herriedagen', dagen waarop er door auto's en autoraces geluid wordt gemaakt die de rust bij de kust 'op 240 dagen per jaar' verstoort.

Tot oktober de tijd

Milieudefensie liet zich al eerder kritisch uit over de plannen. In een eerste reactie laat het weten de ontheffing te bestuderen en op een later moment met een reactie te zullen komen.

De milieuclubs hebben tot begin oktober de tijd om hun bezwaren kenbaar te maken. Als zij niet willen dat de verbouwing wordt uitgevoerd in de periode waarin hun bezwaren door de provincie worden behandeld, moeten ze via de voorzieningenrechter een verbouwverbod zien af te dwingen.