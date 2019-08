OM eist celstraf tegen scoutingleider (20) die kinderporno maakte tijdens kamp

Dat meldt het OM in een persbericht. Hij zou ook stiekem gefilmd hebben in de kleedhokje van een zwembad. Van het beeldmateriaal dat hij zelf vervaardigde, maakte hij de gezichten onherkenbaar. Maar volgens het OM was dat met name 'om zelf niet tegen de lamp te lopen'.

Scoutingkamp in Drachten

De man wordt ook verdacht van een aansturende rol op sommige kinderporno-fora. Op zijn gegevensdragers zijn tienduizenden beelden en filmpjes gevonden, volgens het OM was dat 'veelal bestaand materiaal'.

De 20-jarige man is vorig jaar juli al opgepakt. Het Team Bestijding Kinderporno en Sekstoerisme kwam hem op het spoor nadat de Australische politie foto's van het darkweb plukte en in een databank zette. De Nederlandse politie ontdekte na onderzoek dat ze gemaakt waren tijdens een scoutingkamp van Scoutinggroep De Drones in Drachten.