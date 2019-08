Jos B. blijft voorlopig vastzitten ondanks 'vurig betoog'

'Emotionele en beladen schouw'

De schouw was besloten, alleen onder anderen de verdachte, zijn advocaat, de rechters, officieren van justitie en nabestaanden van Verstappen werden toegelaten. Het was op de Brunssummerheide 'emotioneel en beladen', zei misdaadverslaggever Peter R. de Vries die ook aanwezig was. "Het greep iedereen aan. Mij ook."

De Vries beschreef vandaag als 'een dag vol emoties'. "Omdat het voor familie moeilijk is terug te keren op plaats delict waar ze hun kind zijn verloren. We zijn naar de plek gereden waar destijds de camping was, en daar werd de zitting geopend."

Jos B. en familie op paar meter afstand

Dat was ook het moment dat de nabestaanden en Jos B. lijnrecht tegen over elkaar kwamen te staan. "Dan voel je meteen al wel de spanning. Vervolgens zijn we verschillende locaties afgegaan. Toen we bij de werkelijke plaats delict kwamen, waar Nicky 21 jaar geleden is gevonden, was dat voor de familie een zware beproeving. Zeker als je weet dat Jos B. letterlijk op een paar meter afstand staat."