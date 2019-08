OM: voldoende feiten die wijzen op zedenmisdrijf speeltuin Assen

Volgens het Openbaar Ministerie, dat onderzoek doet naar de dood van een 32-jarige man in een speeltuin in Assen, zijn er 'voldoende feiten bekend geworden die wijzen op een zedenmisdrijf in de speeltuin waar de overledene bij betrokken was'. Over de doodsoorzaak van de man is nog geen duidelijkheid.

Dat meldt het OM in een persbericht. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft inmiddels sectie verricht op het lichaam van de man die afgelopen zaterdag in de wijk Peelo in Assen overleed, maar uit de eerste bevindingen is volgens het OM 'geen direct zekere doodsoorzaak vast te stellen'. In speeltuin gedode man is 32-jarige doofstomme man Bekijk deze video op RTL XL Verslaggever Jildou van Opzeeland sprak eerder deze week met de politie 4-jarig meisje Afgelopen zaterdag kreeg de politie een melding van een zedendelict met een 4-jarig meisje waarbij de 32-jarige man betrokken zou zijn. Hij werd aangesproken door de vader van het meisje en door hem tegengehouden toen hij op zijn fiets wilde wegrijden. Lees ook: Burgemeester Assen: 'Cowboyverhalen hebben enorme impact' Worsteling Tijdens de worsteling die volgde, kwamen ze ten val. Vier andere mannen hielden de man tegen de grond gedrukt. Toen de politie arriveerde zaten er vijf mannen bovenop het slachtoffer. Hij was buiten bewustzijn. Deze vijf mannen, die eerder waren aangehouden, zijn inmiddels in vrijheid gesteld. Zij blijven vooralsnog verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man. Lees ook: Alle verdachten Assen vrijgelaten, geen aanwijzing voor mishandeling