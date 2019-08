Noodweer rond Madrid: kolkend regenwater spoelt auto's weg

Hevig noodweer in Spanje heeft de straten in de omgeving van Madrid veranderd in een wildwaterbaan. Meerdere wegen zijn overstroomd en onbegaanbaar. Er zijn tot nu toe zeker 200 schademeldingen.

Dat meldt Isabel Díaz Ayuso, stadsbestuurder van Madrid via Twitter. Ze vraagt inwoners van de omgeving voorlopig voorzichtig te zijn. Bij de brandweer zouden al veel meer meldingen zijn binnengekomen. Er zou tot nu toe niemand gewond zijn geraakt. Weggespoeld Op Twitter komen beelden voorbij waarop te zien is hoe kolkend regenwater zich een weg baant door de straten van Arganda Del Rey, een plaats ten zuiden van Madrid. Vuilnisbakken en auto's worden weggespoeld. Eerder op de dag werd al gewaarschuwd voor hagel en storm. Inmiddels is het noodweer voorbij.