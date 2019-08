Verdachten hondengevechten hebben spijt: 'Het was zielig voor de honden'

De politie kwam de verdachten in 2016 op het spoor nadat een wijkagent een usb-stick in zijn postvak vond. Een eerste anonieme tip in deze zaak, zo bleek. Op de stick waren videobeelden te zien van een hondengevecht. Later in het jaar volgde er nog een anonieme tip, waarbij werd aangegeven dat er regelmatig hondengevechten werden georganiseerd in Amersfoort.

De minimale inzet zou 500 euro zijn, de maximale inzet 3000 euro. Hierna startte de politie een groot onderzoek en na het zien van verschillende bloederige videobeelden en het lezen van vele appgesprekken is er nu, drie jaar later, genoeg bewijs voor een zaak.

'Had niets met geld te maken'

De verdachten zijn over één ding vanochtend eensgezind: van gokken op de honden tijdens de gevechten was nooit sprake. "Het had absoluut niets met geld te maken. Dat durf ik zelfs te zweren op het leven van mijn zoon", zegt de 33-jarige Stephanie B.

Wat dan wel het doel van de gevechten was, blijft onduidelijk. "Ik kan het gewoon niet uitleggen", zegt B. Y. vult aan: "Ik las er veel over en ik was er nieuwsgierig naar. Achteraf heb ik mijzelf zo vaak gevraagd waarom ik het nou deed, ik weet het niet. Daarom ben ik blij dat we zijn opgepakt en dat misschien erger is voorkomen."