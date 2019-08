Waarschuwing voor smog in zuiden en midden van het land

Klachten

Wie daar gevoelig voor is, kan last krijgen van hoesten, kortademigheid, verergerde astmaklachten en een slechtere longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Dat risico is het grootst voor mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt dat de kans op smog vandaag, maandag en dinsdag groot is in het midden en zuiden van het land. Op die dagen worden tropische temperaturen verwacht.