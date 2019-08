Extra politie in wijk Assen waar gisteren man omkwam in speeltuin

Kind van vier

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De politie vertelde eerder dat er gisteren een melding was binnengekomen over een man die zich ongepast gedroeg richting een kind van vier jaar in de speeltuin. Een aantal personen zou vervolgens op de man zijn afgegaan, waarna 'een schermutseling' ontstond. Als gevolg daarvan overleed de man.

Wie de overleden man is, is nog niet bekendgemaakt. Ook de identiteit van de vijf verdachten die kort na het incident werden opgepakt, is niet bekend. Wel zouden ze allemaal uit Assen komen.