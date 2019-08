Vader Dascha weg uit politiebureau: 'vertrouwen in politie en OM terug'

René Graafsma wilde met zijn actie in het politiebureau in Hilversum een gesprek afdwingen met het Openbaar Ministerie. Volgens hem waren er in nieuw onderzoek naar de dood van de 16-jarige Dascha opnieuw fouten gemaakt. Daarom zei hij geen vertrouwen te hebben in politie en justitie.

Aangereden door trein

Dascha werd in november 2015 aangereden door een trein tussen de stations Hilversum en Hollandsche Rading. Het Openbaar Ministerie constateerde eerder dat er sprake was van zelfmoord, maar de familie gelooft dat niet en verwijt de politie en het OM dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd.

Graafsma doet zelf al langere tijd onderzoek naar de dood van zijn dochter, en heeft daarbij een particulier onderzoeksteam ingeschakeld. Dat zegt dat Graafsma niet alle camerabeelden heeft gezien van rond de plek waar Dascha overleed, terwijl hij daar wel om had verzocht. Maar volgens de politie heeft hij wel alle beelden bekeken. Hij heeft nu afgesproken dat hij die binnenkort nog een keer mag zien.