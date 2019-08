Unieke rechtszaak tegen arts om euthanasie dementerende vrouw

Volgens het OM biedt de wet te weinig duidelijkheid en moet er meer helderheid komen voor artsen over hoe ver hun verantwoordelijkheid gaat. "We twijfelen niet aan de goede bedoelingen van de arts", zegt een woordvoerder. "We vinden echter dat de arts nadrukkelijker met de dementerende patiënt in gesprek had moeten gaan."

Bijzonder

Volgens de Levenseindekliniek, die vaker heeft geadviseerd bij complexe euthanasieaanvragen, is dat bijzonder omdat nooit eerder een euthanasiezaak voor de rechter is gekomen. "De wet functioneert uitstekend, maar deze zaak laat zien hoe ingewikkeld euthanasie bij dementie is", zegt Stapel. "Dan is het in het belang van de arts en ook de patiënt om daar meer duidelijkheid over te krijgen."