Anke (79) werd aangereden en voor dood achtergelaten: 'Hij verdient een zware straf'

Wel zien

Anette gaat vandaag wel naar de rechtbank in Breda. In tegenstelling tot haar moeder, wil ze hem juist wél zien. Ze licht toe: "Het is de eerste keer dat ik hem zie en daar bereid ik me al weken op voor. Ik wil een gezicht hebben bij de man die dit mijn moeder heeft aangedaan. Ik wil de persoon zien én hem aankijken."

"Nu is er alleen een dader op papier, als ik hem zie is er een échte dader. Zo voelt dat voor mij."

Brief

Anette weet van horen zeggen dat de man getrouwd is en kinderen heeft. Hij zou die bewuste avond onderweg zijn geweest om een broodje te halen. Na het ongeluk schreef hij een brief aan de familie. Om spijt te betuigen. Alleen dochter Anette heeft de brief gelezen.

"Het deed me weinig", vertelt ze. "Ik heb aan mijn moeder gevraagd of ze de brief ook wilde lezen. 'Stop maar in de kast. Ik wil het nu niet lezen', was haar antwoord."

De brief ligt nog altijd in een kast. Thuis bij Anette.