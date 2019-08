Half jaar cel voor man die met drank en drugs op studente (21) doodreed

De rechtbank verwijt de automobilist onoplettendheid. Eerder was de Zeistenaar al veroordeeld voor te hard rijden én het besturen van een auto onder invloed.

Lagere straf

Justitie eiste in eerste instantie een celstraf van acht maanden. De straf valt lager uit, omdat het slachtoffer over de busbaan liep op het moment van de aanrijding. Volgens de rechtbank had de bestuurder er in principe van uit mogen gaan dat daar niemand liep, ook al had hij daar zelf ook niet mogen rijden.

De rechter bepaalde vandaag dat de man drie jaar geen auto mag rijden.