Dagen geen leraar of met 59 in één klas: dit merken kinderen van het lerarentekort

"We hebben in de bovenbouw 64 leerlingen, verspreid over drie lokalen. Dat betekent dat we met onderwijsassistenten werken voor de klassen waar op dat moment geen leerkracht is. Op donderdag werkt mijn collega niet, dan ben ik de enige en moet ik een vinger aan de pols houden bij de andere twee klassen, waar alleen een onderwijsassistent staat. Maar ik heb wel gezegd: ik wil niet eindverantwoordelijk zijn voor 64 leerlingen. Dat kan niet."

Is er morgen wel les?

De dochter van Sabine - zelf lerares op een andere basisschool - is deze week begonnen in groep 8 van een school in Breda. Voor de woensdagen en vrijdagen is daar vooralsnog geen leerkracht. "Het is steeds opnieuw de vraag of ze op die dagen les heeft of niet. Deze week was er een juf die op woensdag kon inspringen, nu is het donderdagmiddag en weet ik nog niet of er morgen ook een oplossing is. En zo zal het nog wel een tijdje doorgaan, de school schreef letterlijk: 'Door het lerarentekort kan het nog wel even duren'."