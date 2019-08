189 Nederlanders gestrand in Montenegro: 'We maken er maar het beste van'

Quita en haar vriend Victor hadden een heerlijke vakantie van vijf dagen in Macedonië achter de rug. Ze hadden dinsdag eigenlijk al thuis moeten zijn, maar in plaats daarvan zitten ze nog op een terras van een hotel in Montenegro.

"De vertraging is al bijna de helft van onze vakantie", grapt Quita. Je kunt klagen, maar je kan er ook iets van maken, is haar instelling. "Er zijn mensen die al hadden moeten werken, dan is het natuurlijk erg vervelend dat je hier vastzit. Maar mijn vriend en ik zijn toevallig deze hele week nog vrij. En als we thuis komen is het in Nederland ook weer super weer."

Het vliegtuig kon niet verder

Vanuit het Macedonische Ohrid vertrok gisterochtend het vliegtuig naar Eindhoven. Bij een tussenlanding in Tivat in Montenegro bleek er iets mis. "Iets met een hydraulische pomp", zegt Quita. "We hebben drie uur lang in onduidelijkheid gezeten in het vliegtuig. Maar we konden echt niet verder."

Reisorganisatie Tui bevestigt de technische problemen. "We dachten eerst nog het onderdeel te kunnen vervangen. Dus hebben we het onderdeel vanuit Nederland in laten vliegen. En vanochtend alle passagiers weer met de bus naar het vliegtuig gebracht", zegt de woordvoerder van de reisorganisatie.

"Maar helaas. Het lukte niet om het onderdeel te vervangen." Dus is er een nieuw vliegtuig ingevlogen. Het is de bedoeling dat de gestrande reizigers morgenochtend om 10:00 uur terug naar Nederland kunnen vliegen.