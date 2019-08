Buurt reageert na aanval agressieve honden: 'De vrouw was zo erg toegetakeld'

Hoe vaak gaat het fout?

In 2017 is in opdracht van de Koninklijke Hondenbescherming onderzoek gedaan naar de berichtgeving over ernstige aanvallen door honden. Hoewel wordt aangegeven dat de lijst verre van volledig is, vonden de onderzoekers gemiddeld één ernstige aanval per week in Nederland. Hierbij gaat het niet alleen om een aanval van een hond op een mens, maar ook van een hond op een ander dier.

Een schatting die ruim tien jaar geleden werd gemaakt, is dat er per jaar 150.000 mensen in Nederland door honden worden gebeten. Een derde daarvan raakte ernstig gewond.

Twee derde van die aanvallen zou zich voor hebben gedaan in de privésfeer, de rest van de gevallen speelde zich af in de openbare ruimte.

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelde cijfers, in 2017 gaven zij aan dat in de periode 1991-2016 in Nederland 21 mensen zijn overleden als gevolg van een aanval van een hond.