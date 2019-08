Doodgeschoten honden waren van familielid, eigenaar 'zeer emotioneel'

Verwondingen over hele lichaam

Er was voor de politie maar één mogelijkheid: de honden doodschieten. Via een ladder van de buurvrouw konden de agenten in de portiek komen en de honden doden. "De vrouw had verwondingen over haar hele lichaam, vooral op haar arm."

De vrouw woonde samen met een familielid, de honden waren van hem. "Hij was zeer emotioneel. Omdat zijn honden dood zijn, maar natuurlijk ook door wat er is gebeurd. Hij had wel begrip voor onze daad."

Slachtofferhulp

De eigenaar, het slachtoffer en de medewerkers van de dierenambulance hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. "Ook de agenten die ter plaatse waren, hebben een vorm van slachtofferhulp gehad. Het heeft voor alle partijen veel impact gehad."