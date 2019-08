Limburgse nikabdraagster die bus werd uitgezet: 'Dit heeft me overvallen'

De 26-jarige nikabdraagster die gisteren in Limburg tegen de regels in uit een bus van Arriva werd gezet, is nog niet van de schrik bekomen. "Ik voelde me als een zwarte in de VS." Dat zegt ze in een reactie tegen Trouw en in een besloten groep op Facebook.

De Limburgse Angela (vanwege haar veiligheid is dat niet haar volledige naam) is zover bekend de eerste nikabdraagster die sinds de ingang van de boerkawet op 1 augustus een bus is uitgezet vanwege haar gezichtsbedekkende kleding. Het voorval gebeurde gisteren, maar vandaag blijkt dat vervoerder Arriva de vrouw in nikab wel had moeten vervoeren. De buschauffeur heeft tegen de richtlijnen van Openbaar Vervoer Nederland (OVNL) gehandeld. Lees ook: Actie #boerkabuddies groot succes: veel meer helpers dan nikabdraagsters 'Ik ga gewoon weer' Via de Facebookgroep Boerka Buddies en in Trouw doet de nikabdraagster vandaag haar verhaal. De 26-jarige Limburgse vertelt dat ze gisteren voor het eerst in Stein was, vanwege een nieuwe baan. Ze ging sinds de nieuwe wet wel vaker met de bus, vertelt ze. Maar gisteren ging het mis. Ondanks het incident is ze niet van plan zich bij het boerkaverbod neer te leggen. "Ik ga gewoon weer met de bus naar mijn werk. Ik moet nu iedere dag met de bus en heb geen alternatief, het is een rit van twintig minuten", zegt ze tegen Trouw. Boete houdt Karima niet tegen bij dragen nikab Bekijk deze video op RTL XL 'Heeft me overvallen' Angela bleef zitten in de bus omdat ze wist dat Arriva het boerkaverbod niet handhaaft. "Ik zei: je doet maar. Ik dacht de politie komt toch niet." Maar de politie arriveerde 20 minuten later toch, nadat de buschauffeur had gebeld. De agent verzocht Angela nogmaals om uit te stappen. Daarop geeft ze uiteindelijk gehoor. Later blijkt de buschauffeur dus tegen de regels te hebben gehandeld. Angela heeft daarom een klacht ingediend bij Arriva. "Ik voelde me net een zwarte in de Verenigde Staten. Dit heeft me echt overvallen." Lees ook: Buschauffeur Arriva had vrouw in nikab wel moeten vervoeren Incident Nijmegen Eerder deze maand vond er al een incident plaats bij een speeltuin in Nijmegen die in eigendom is van de gemeente. Een vrouw met een nikab werd aangesproken door de beheerder, die zich beriep op het toen verse boerkaverbod. Dat bleek onterecht; de gemeente heeft daarna excuses aangeboden. Boerkaverbod Vanaf 1 augustus is het verbod op gezichtsbedekkende kleding ingegaan. Boerka's, nikabs, helmen en bivakmutsen worden verboden in alle overheidsgebouwen, in de zorg, onderwijs en openbaar vervoer. Wie zich er niet aan houdt, kan een boete van 150 euro krijgen van de politie. Gezichtsbedekkende kleding mag nog wel worden gedragen op straat. Het verbod is omstreden. Meerdere gemeenten en openbaarvervoerbedrijven hebben gezegd dat ze de wet niet willen handhaven.