Genevieve slaapt vier uur per nacht: 'Ik voel me er goed bij'

Voor 40 procent van de mensen met een slaapprobleem, had dat negatieve gevolgen in hun dagelijks leven. Ze hadden door het slechte slapen last van concentratieproblemen, vergeetachtigheid of een slecht humeur.

Om 01.00 uur naar bed

Dat geldt niet voor Genevieve uit Heerlen. Zij is softwaretester en gezondheidscoach. Hoewel zij maar vier uur per nacht slaapt, voelt ze zich daar goed bij. Haar wekker gaat iedere dag om 5.00 uur 's ochtends. "Dan ga ik sporten en ontbijten. Daarna werk ik mijn mail bij en ga ik naar mijn werk. In de avonduren help ik mijn partner nog vaak met zijn bedrijf, hij geeft onder andere koffie-workshops."

Meestal is Genevieve rond 23.00 uur weer thuis. "Dan ga ik douchen, een beetje lezen en relaxen en rond 01.00 uur 's nachts ga ik naar bed. En vier uur later gaat de wekker dan weer."