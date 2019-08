Peter (88) gaf 16.000 euro uit aan chats met nepprofielen, maar van een date kwam het niet

'Als we alles zouden verwijderen, zou hij zichzelf wat aandoen'

Marc vroeg zich af waarom zijn vader zo naïef kon zijn. Want ook na het bezoekje aan de kledingwinkel, ging Peter door met chatten. "We vroegen ons vaak af: waarom snapt hij het nou niet? Iemand van 35 zal nooit een relatie aangaan met iemand van in de 80. Maar hij wilde gewoon niet geloven dat ze nep waren en hij zou zichzelf wat aandoen als we alles zouden verwijderen op zijn laptop."

Toen Marc gebeld werd door de zorginstelling van Peter omdat hij zijn zorgverzekering had opgezegd, moest er echt iets veranderen. "Het was volledig geëscaleerd en na dat belletje was voor mij de maat vol. Ik ben naar hem toegegaan en hij zag eindelijk in dat het de verkeerde kant was opgegaan. Hij leverde al zijn pasjes en creditcards bij mij in."

Peter werd bijna zijn huis uitgezet

Marc zag hierdoor dat zijn vader enorme schulden had. Zo erg zelfs, dat hij bijna zijn huis werd uitgezet. "Hoe bizar is het dat er misbruik wordt gemaakt van iemand zijn leeftijd en zijn gemis. Ik ben heel verdrietig dat het zo ver is gekomen en heel boos om het feit dat mensen zo zijn. Natuurlijk weet ik dat er onrecht is in de wereld, maar dat juist de zwakkeren in de samenleving misbruikt worden, vind ik heel ernstig."

Enige tijd later ging Marc met zijn vader naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij een lichte hersenbloeding had gehad, vlak voordat het chatten begon. Het karakter van Peter was hierdoor zo anders geworden, dat zijn normen en waarden waren veranderd. Hierdoor kon Peter niet meer goed inschatten wat hij deed.