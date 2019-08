Zaak-Nicky Verstappen: leger moet camera's weren

Inzicht in onderlinge afstanden

Volgens het Openbaar Ministerie is het doel van het bezoek om de rechtbank een beeld te geven van de verschillende plekken op de Brunssummerheide die een rol spelen in het onderzoek. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de onderlinge afstanden en hoogteverschillen in het terrein en zichtlijnen.

De rechtbank en de rechter-commissaris kunnen op die manier beter oordelen over onderzoekswensen en standpunten van de officieren van justitie en de advocaat van verdachte Jos B.