'Rabobank wil professionele voetbalclubs niet meer als klant'

Ook mogen medewerkers van de bank per direct geen nieuwe 'bestuurs- of toezichthoudende nevenfuncties' bij betaalde voetbalclubs aangaan, omdat er dan risico zou zijn op 'een potentieel belangenconflict'. Dat schrijft NRC op basis van een intern bericht van de bank.

Onacceptabele risico's

Het bericht werd volgens de krant deze zomer verspreid. Daarin staat dat de clubs 'verhoogde tot onacceptabele risico’s op witwassen, corruptie, fraude en overige misstanden met zich meebrengen'. Dat zou naar voren zijn gekomen uit een intern onderzoek door de afdeling die klanten screent. Tachtig procent van de betaalde voetbalclubs is klant bij Rabobank.

Het besluit is opmerkelijk omdat de Rabobank, veelal via haar regiokantoren, nauwe banden onderhoudt met veel clubs in de ere- en eerste divisie.