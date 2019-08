Breda rouwt om doodgestoken Megan (15): 'Zo jong nog, dit mag niet'

Terwijl de politie druk bezig is met sporenonderzoek in de woning waar het meisje overleed, stroomt de Bilderdijkstraat in Breda vol. Geëmotioneerde buurtbewoners die niet kunnen bevatten wat er vandaag is gebeurd in hun normaal zo rustige straat, zoeken troost bij elkaar.

Er is stilte. Er klinken woorden van ongeloof. En er rollen tranen.

Hulp mocht niet meer baten

Even na 14.00 uur vanmiddag kwam er een melding binnen bij de politie.Traumahelikopter, politie en ambulances werden opgeroepen. In de bewuste woning vonden hulpverleners een zwaargewond meisje. Reanimatie mocht niet meer baten.

Er zijn geen woorden voor, constateren buurtbewoners. "Ik ben 40 jaar koster geweest in een kerk in deze wijk. In al die jaren is er nooit iets groots gebeurd. En dan dit...."

Na een korte stilte vervolgt de man: "Een meisje van 15 jaar. Dat is niet gezond, dat hoort niet."