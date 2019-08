Waarom begint het eerste kenteken van de nieuwe serie met een G?

Klinkers en medeklinkers

Zo zijn klinkers niet toegestaan, behalve in de kentekens van leden van het koninklijk huis: die beginnen allemaal met AA.

De A valt dus al af. Hetzelfde geldt voor de B, die is gereserveerd voor zware bedrijfsauto's van boven de 3500 kilo. De C lijkt te veel op een nul, die mag ook niet. De D is voor brom- en snorfietsen, net als de F (de E mag niet, want klinker). En dan komen we dus bij de G.

Maar niet alleen aan het begin van het alfabet zitten letters die voor andere voertuigen worden gereserveerd. Zo valt te lezen bij de RDW:

De O als eerste letter is voor opleggers

De M is voor motorfietsen

De V is voor lichte bedrijfsauto's

En de W is voor aanhangwagens

Verboden combinaties

Voor personenauto's blijven dan de beginletters G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, X en Z over. (De Q lijkt ook te veel op de nul.) Maar ook die zijn niet in alle combinaties toegestaan. GV gevolgd voor vier cijfers, is bijvoorbeeld gereserveerd voor grensverkeer.

En dan zijn er nog de verboden lettercombinaties, afkortingen die gevoelig liggen. Dat zijn GVD, KKK, NSB, PKK, PSV, TBS, SS en SD. Naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamer zijn daar de namen van politieke partijen aan toegevoegd: PVV, SGP en VVD.