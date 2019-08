16-jarige verdachte dood meisje (15) Breda meldde zichzelf bij politie

Het meisje werd gevonden in haar huis aan de Bilderdijkstraat, waar ze samen met haar moeder woonde. Tijdens de steekpartij was ze alleen thuis.

Meerdere hulpdiensten

"Om kwart over twee kwam een melding van een steekincident. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar helaas is het meisje overleden", zegt een woordvoerder van de politie tegen RTL Nieuws.

Buurtbewoners zeggen tegen verslaggever Robin van Hijfte dat ze niets hebben meegekregen van wat er vanmiddag in het huis is gebeurd. Pas toen de hulpverleners kwamen, hadden ze door dat er iets mis was. Ze bevestigen dat het meisje en haar moeder de enigen waren die in het huis woonden.

Wat de relatie is tussen het slachtoffer en de verdachte, kon de politie nog niet zeggen.