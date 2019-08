Fysiotherapie voor reumapatiënt voorlopig vergoed: 'Belangrijke stap'

Blij met het besluit

ReumaNederland is blij met het besluit. "Het is een belangrijke stap richting toegankelijkheid van fysio voor mensen die dat echt nodig hebben. Let wel, het gaat om een onderzoek dat slechts voor een beperkte groep mensen met ontstekingsreuma wetenschappelijk moet bewijzen dat fysiotherapie noodzakelijke zorg is en dus vergoed moet worden."

Wij hebben dit onderzoek daarom samen met de KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, geïnitieerd. Wij denken dat voor veel meer mensen met reuma fysiotherapie nodig is", aldus Sija de Jong, manager patiëntenbelangen bij ReumaNederland.