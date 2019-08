Nieuwe dienstregeling: meer treinen en indeling per 10 seconden

Spoor raakt vol

Verder is het spoorboekje voor 2020 per tien seconden ingedeeld. Het voordeel daarvan is dat de treinenloop nog nauwkeuriger kan worden ingepast "en we weer wat ruimte op het drukke Nederlandse spoor creëren", aldus ProRail.

Die ruimte is nodig, want NS en ProRail vrezen dat het spoor in 2027 helemaal vol zit. Dat is drie jaar eerder dan verwacht.

Niet alleen goederenvervoer neemt toe, ook het aantal reizigerskilometers stijgt. Volgens NS steeg het aantal kilometers dat reizigers op het spoor aflegden het afgelopen half jaar met 4,6 procent. Dat is fors meer dan de 1,9 procent waar NS op gerekend had.

Bij het Prorail-spoorboekje moet je niet denken aan een papieren boekje met treintijden, legt de woordvoerder uit. Het is een ingewikkeld plan om alle vervoersdiensten onderling op elkaar te laten aansluiten. Over een paar maanden maken bijvoorbeeld Arriva, NS en andere vervoerders hun tijden bekend. Op 15 december 2019 gaat deze nieuwe dienstregeling in.