Brandweerwagen vliegt op snelweg in brand: 'Auto is heel zwaar beschadigd'

Het voertuig was onderweg naar een melding in Den Helder om te helpen bij een situatie met een verward persoon. Ter hoogte van Middenmeer op de A7 vloog de ladderwagen in brand.

Zwaar beschadigd

"Waarschijnlijk door een motorisch defect, maar we weten niet of we de oorzaak ooit nog kunnen achterhalen", zegt Erik Platvoet van de brandweer Amsterdam-Amstelland.