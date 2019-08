Excuses chemiecomplex Chemelot na ontsnappen giftige rook

Sirenes gingen af, een NL-Alert riep inwoners op ramen en deuren te sluiten en de ventilatie moest bij veel inwoners rond Chemelot uit. Winkels in Geleen en Beek gingen dicht, in een groot winkelcentrum in Beek moesten mensen binnenblijven, de weekmarkt in Geleen werd door de gemeente gesloten en terrassen in het stadje werden leeggeruimd.

De hulpdiensten sloegen groot alarm toen het lek werd ontdekt. De regionale zender L1 werd ingeschakeld die als rampenzender functioneerde.

Geen gewonden

Al raakte niemand gewond, de gevolgen van het ontsnappen van de giftige rook waren groot op 3 augustus.