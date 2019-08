'Eerste keer dat lid koninklijke familie wordt gecremeerd'

Sinds Willem van Oranje zijn nagenoeg alle leden van de koninklijke familie begraven in de koninklijke grafkelders van de Nieuwe Kerk in Delft. Wat er na de crematie met de as van prinses Christina zal gebeuren, is nog onbekend.

Mogelijk uitgestrooid

Volgens Koninklijk Huis-deskundige Rick Evers is het niet ondenkbaar dat ze in Italië zal worden uitgestrooid. "In Porto Ercole, de Italiaanse kustplaats waar ze al kwam tijdens vakanties met koningin Juliana en prins Bernhard en waar ze in haar latere leven nog altijd graag kwam."

Prinses Christina woonde, naast dat ze veelvuldig in Nederland sliep in het appartement boven de Koninklijke Stallen, haar laatste jaren eveneens in Italië.