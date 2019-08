Koninklijke familie en politici delen warme herinneringen prinses Christina

Een duet met Christina

Eén van die prijswinnaars was zangeres Roza Herwig. Zij reageert: "Ik herinner me over ons contact vooral hoe open, hartelijk en geïnteresseerd ze was. Prinses Christina zorgde ervoor dat het ons aan niks ontbrak en luisterde enthousiast terwijl we repeteerden. Ze had me gevraagd een Italiaans lied te zingen. Ik koos voor het lied ‘Volare’, dat Prinses Christina tijdens de repetitie tot mijn verbazing mee begon te zingen. Het plezier van dit swingende duet zal ik nooit vergeten.