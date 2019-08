Recordaantal leraren gezocht: 'Ik heb nog een week om er twee te vinden'

Meest nijpend in Randstad

In bijna alle regio's is het probleem groter geworden, blijkt uit de cijfers van het UWV. Alleen in Groningen en Drenthe is het probleem niet toegenomen. Het meest nijpend is de situatie in de Randstad. Schooldirecteur Van Amersfoort herkent dat: "Er zijn wel mensen elders in het land, maar die vinden de afstand te groot. Hier in de omgeving zijn ze er niet."

"Het moet aantrekkelijker worden voor docenten om naar de vier grote steden te gaan", zegt ook minister Arie Slob van Onderwijs. "In die gebieden is het heel lastig omdat bijvoorbeeld ook de woningmarkt daar heel moeilijk is." Leraren kunnen kiezen waar ze willen werken. "We kunnen ze natuurlijk niet dwingen, maar we moeten er wel alles aan doen om ervoor te zorgen dat er ook voor de scholen daar voldoende leraren zijn."