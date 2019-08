Prinses Christina (72) overleden aan gevolgen van botkanker

De prinses is vanmorgen op het complex van Paleis Noordeinde in Den Haag overleden. Ze wordt overgebracht naar de Koepel van Fagel op het terrein van Paleis Noordeinde, waar in besloten kring afscheid zal worden genomen. De crematie vindt eveneens in beslotenheid plaats.

Er is door de familie een condoleanceregister geopend.

Jongste zus van Beatrix

Prinses Christina was de vierde dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Daarmee was ze de jongste zus van prinses Beatrix. De roepnaam van Christina was aanvankelijk Marijke, maar in 1963 besloot ze haar tweede voornaam Christina als roepnaam te gebruiken.

Ze trouwde in 1975 met Jorge Guillermo, met wie ze drie kinderen kreeg: Bernardo, Nicolás en Juliana. Ze woonde daarna onder meer in New York en in Italië.