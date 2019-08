Ex-militair vergiftigd en doodgeslagen 'door vrouw voor wie hij al langer bang was'

De vader van Hoogerbrugge heeft tegenover de politie verklaard dat het slachtoffer bang was voor E. Hij had een paar weken eerder al het idee gehad dat hij vergiftigd was. Toen had hij bijna een dag lang geslapen, zonder dat daar een goede reden voor was.

Informatie gezocht

Hoogerbrugge is toen op zoek gegaan naar informatie over de vrouw, schrijft Dagblad van het Noorden. De officier van justitie zei tijdens de zitting dat hij op internet naar informatie over haar heeft gezocht en ook gebeld heeft naar het bedrijf waar ze zei te werken, maar daar werkte ze niet. "Hij was mogelijk iets op het spoor tegen Hala E."

Het OM is nog niet klaar met het onderzoek, maar presenteerde vandaag wel vast redenen voor de verdenking tegen haar. Zo miste een vriendin van E. na een bezoekje van de vrouw medicijnen voor drie dagen. Die werden teruggevonden in het lichaam van Hoogerbrugge.

Als vermist opgegeven

Ook werd E. een week na de moord als vermist opgegeven door haar zoon, omdat ze onbereikbaar was. Een dag daarna werd ze bij toeval bij een vriend in Meppel aangetroffen door de politie, die de man wilde verhoren over E. De vriend verklaarde dat ze daar dagen had gelogeerd, 'alsof ze wilde onderduiken'.

De advocaat van E. vroeg om vrijlating, maar volgens de rechtbank zijn er genoeg redenen om haar vast te houden. Wat het motief voor de moord is, is niet bekend. E. heeft geen verklaring willen afleggen.