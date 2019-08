30 maanden cel en tbs voor ex-loverboy Valkenburgse zedenzaak

De straat op gevlucht

Het Openbaar Ministerie had eerder vier jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens de rechtbank ontvoerde en mishandelde de man zijn ex-vriendin nadat hij haar in januari 2018 uit hun gezamenlijke woning had gezet en de relatie had beëindigd.

Uit angst door hem geslagen te worden, vluchtte zij panisch de straat op. Een passant belde de politie. Dat maakte A. zo kwaad dat hij haar niet veel later vanuit haar ouderlijke woning ontvoerde en zwaar mishandelde.

Persoonlijkheidsstoornis

A. werd in 2015 tot twee jaar cel veroordeeld in de Valkenburgse zedenzaak. In 2014 liet hij een minderjarig meisje in een hotel in Valkenburg werken als prostituee. De toen 16-jarige Kimberley werd door hem gedwongen om betaalde seks te hebben met tientallen klanten.

Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf voor de zedenzaak ging hij opnieuw in de fout. Volgens een psychologisch onderzoek heeft A. een persoonlijkheidsstoornis.