OM in hoger beroep tegen vermeende seriemoordenaar Sjonny W.

W. kreeg voor de moord op Mirela Mos veertien jaar en vijf maanden cel en tbs met dwangverpleging. De Roemeense vrouw werd in stukken gezaagd teruggevonden. Van betrokkenheid bij de dood van de 26-jarige Monique Roossien werd hij vrijgesproken, net als voor betrokkenheid bij de dood van Sabrina Oosterbeek (30), die sinds maart 2017 wordt vermist en volgens het OM niet meer in leven is.