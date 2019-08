Uitgebrand huis voor 86.000 euro verkocht: 'Paar maanden klussen'

Veel interesse

Op het eerste gezicht leek het pand vrij kansloos, maar makelaar Ard Maters van Waltmann Makelaars die de verkoop begeleidde, zegt dat er veel interesse voor was.

"Ik heb heel veel telefoontjes gehad van mensen die interesse hadden. Vooral met de vraag of het toch mogelijk was om het huis te bezichtigen. Het was uiteindelijk niet moeilijk om het te verkopen."

Zijn waarde

Het was de eerste keer dat de makelaar een volledig afgebrand pand verkocht. Maar alles heeft zijn waarde, zo blijkt.

Wat de nieuwe eigenaar gaat doen met het huis als het helemaal is opgeknapt? "Dat weet ik nog niet. Misschien ga ik het verkopen, of misschien ga ik er zelf wel in wonen", besluit Deringöz.