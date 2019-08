'Driekwart festivalbezoekers heeft poepbacterie op handen'

De wetenschappers constateerden dat driekwart van de 450 onderzochte festivalbezoekers van Zwarte Cross in de Achterhoek vorige maand poepbacteriën op zijn handen had.

Weilanden en wc's

De Enterobacteriaceae, zoals de poepbacteriën heten, verspreiden zich mogelijk via de weilanden waar festivals plaatsvinden, omdat dieren daarop hebben gepoept of het gras dierlijk bemest is. Veel mensen gaan tijdens een festival op dat gras zitten. Ook kunnen festivalbezoekers de bacterie op hun handen krijgen als ze naar de wc gaan of door contact met andere bezoekers.

Wie de bacterie aan zijn handen heeft, loopt volgens de onderzoekers risico op een infectie zodra hij met zijn hand zijn mond aanraakt.

De onderzoekers adviseren iedereen om voor het eten en na toiletbezoek de handen zorgvuldig te wassen met zeep, en ze daarna af te drogen met papieren handdoekjes. Organisaties zouden moeten zorgen dat er voldoende handwaspunten zijn.